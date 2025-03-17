Сельхозэкспортерам помогут с льготными кредитами

Это закреплено распоряжением от 14.03.2025 № 600-р, которое подписал Михаил Мишустин.

Средства пойдут на субсидирование льготных займов, ранее предоставленных предприятиям агропромышленного комплекса и ИП на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, которая затем идет в дружественные страны. Такая поддержка позволяет аграриям наращивать объемы производства и экспорта сельхозсырья и продовольствия, уточняет кабмин.

Льготное кредитование экспортеров сельскохозяйственной продукции стартовало в 2019 году.