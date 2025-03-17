Минимальный туристический налог не применяется к льготным услугам санаториев

Стоимость услуг по временному проживанию для льготников исключается из базы для исчисления налога при наличии подтверждающих документов. Кроме того, если услуги входят в состав санаторно-курортного лечения и финансируются из бюджета, минимальный налог в 100 рублей за сутки также не начисляется.
ФНС в письме от 12.03.2025 № СД-4-3/2733@ подтвердила, что частичная или полная оплата услуг проживания через государственные задания освобождает от уплаты минимального налога. Это связано с отсутствием налоговой базы в таких случаях.
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