Как сдать бухгалтерскую отчетность без ошибок: старые и новые правила

В порядке формирования и формах бухгалтерской отчетности произошли изменения. Сейчас нужно разобраться, по каким правилам составлять отчетность за 2024 год, а также что меняется в бухотчетности в связи с новым ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Приходите на бесплатный вебинар Бухгалтерская отчетность без ошибок: старые и новые правила. Он пройдет уже завтра, 19 марта, в 11:00 мск.
На вебинаре разберем:
Состав, формы и общие правила составления бухгалтерской отчетности за 2024 год.
Особенности отражения в бухгалтерской отчетности информации об отдельных активах и обязательствах с учетом новых ФСБУ.
Условия для обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности.
Главные новации бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023:
состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности с 2025 года;
изменения в составе обязательных и дополнительных показателей для отдельных форм отчетности;
правила зачета между показателями отчетности;
условия для признания отчетности достоверной.
Спикер: Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
Ждем вас на вебинаре 19 марта в 11:00 мск!
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