Как сдать бухгалтерскую отчетность без ошибок: старые и новые правила

Поможем разобраться с правилами составления бухгалтерской отчетности за 2024 год и с новыми формами отчетности по ФСБУ 4/2023.

В порядке формирования и формах бухгалтерской отчетности произошли изменения. Сейчас нужно разобраться, по каким правилам составлять отчетность за 2024 год, а также что меняется в бухотчетности в связи с новым ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Приходите на бесплатный вебинар Бухгалтерская отчетность без ошибок: старые и новые правила. Он пройдет уже завтра, 19 марта, в 11:00 мск.

На вебинаре разберем:

Состав, формы и общие правила составления бухгалтерской отчетности за 2024 год. Особенности отражения в бухгалтерской отчетности информации об отдельных активах и обязательствах с учетом новых ФСБУ. Условия для обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности. Главные новации бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023:

состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности с 2025 года;

изменения в составе обязательных и дополнительных показателей для отдельных форм отчетности;

правила зачета между показателями отчетности;

условия для признания отчетности достоверной.

Спикер: Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Ждем вас на вебинаре 19 марта в 11:00 мск!