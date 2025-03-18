😥 В ближайшие семь лет 4-дневную рабочую неделю не введут

«Пока очень сложно себе представить четырехдневную рабочую неделю в текущих обстоятельствах. Логично, что все законодательства, в том числе трудовая сфера, гуманизируются, постепенно становятся более развернуты в сторону именно человека. Поэтому со временем это все реально и возможно. Почему нет? У нас происходит роботизация, цифровизация всех процессов, автоматизация производства. Но пока не сейчас, объективно не в ближайшей перспективе. Я могу сказать, что точно не в ближайшие семь лет», — отметила Бессараб.