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«Авито Услуги»: Налоговые консультанты — в тренде

По данным «Авито Услуги», спрос на налоговых консультантов для бизнеса в России с начала года вырос почти на треть.

Наибольший спрос отмечен:

  • в Ставрополе — почти в 4 раза,

  • Омске — в 2,4 раза,

  • Барнауле — в 2,3 раза,

  • Иркутске — в 2,2 раза,

  • Краснодаре — в два раза.

Самая популярная услуга — заполнение необходимых документов для сдачи декларации. Средняя стоимость — примерно 1000 рублей.

Эксперты отмечают, что налоговое законодательство становится всё более сложным и запутанным. В результате предприниматели предпочитают доверить дело профессионалам, чтобы не запутаться в нюансах, получить вычеты и сэкономить на налогах.

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