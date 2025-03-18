«Авито Услуги»: Налоговые консультанты — в тренде

По данным «Авито Услуги», спрос на налоговых консультантов для бизнеса в России с начала года вырос почти на треть.

Наибольший спрос отмечен:

в Ставрополе — почти в 4 раза,

Омске — в 2,4 раза,

Барнауле — в 2,3 раза,

Иркутске — в 2,2 раза,

Краснодаре — в два раза.

Самая популярная услуга — заполнение необходимых документов для сдачи декларации. Средняя стоимость — примерно 1000 рублей.

Эксперты отмечают, что налоговое законодательство становится всё более сложным и запутанным. В результате предприниматели предпочитают доверить дело профессионалам, чтобы не запутаться в нюансах, получить вычеты и сэкономить на налогах.