«Авито Услуги»: Налоговые консультанты — в тренде

Наибольший спрос отмечен:
в Ставрополе — почти в 4 раза,
Омске — в 2,4 раза,
Барнауле — в 2,3 раза,
Иркутске — в 2,2 раза,
Краснодаре — в два раза.
Самая популярная услуга — заполнение необходимых документов для сдачи декларации. Средняя стоимость — примерно 1000 рублей.
Эксперты отмечают, что налоговое законодательство становится всё более сложным и запутанным. В результате предприниматели предпочитают доверить дело профессионалам, чтобы не запутаться в нюансах, получить вычеты и сэкономить на налогах.
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