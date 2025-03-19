В свободную экономическую зону войдут территории приграничных регионов с режимом КТО

Предприятия, работающие в приграничных районах с режимом контртеррористической операции (КТО), смогут претендовать на статус резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ).

Это позволит получить ряд преференций, включая пониженный тариф страховых взносов 7,6%, нулевую ставку налога на прибыль от инвестиционных проектов и освобождение от налога на имущество.

Согласно постановлению Правительства от 13.03.2025 № 303, территории, где введен режим КТО, могут быть присоединены к СЭЗ. Резиденты зоны также получат доступ к режиму свободной таможенной территории, что упростит логистику и снизит затраты на импорт-экспорт.

Как сообщается на сайте кабмина, инициатива направлена на поддержку бизнеса.

«Рассчитываем, что благодаря принятому решению компании сократят издержки, сохранят предприятия и квалифицированных сотрудников», — заявил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Свободная экономическая зона на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей действует с 2023 года. К 2025 году ее резидентами стали более 300 компаний, занятых в промышленности, строительстве и добыче полезных ископаемых. В 2024 году преференции СЭЗ распространили на Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Подписанное постановление вносит изменения в ранее принятый документ от 27.09.2024 № 1314.