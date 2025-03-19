С 15 мая к свободной торговле с ЕАЭС присоединится Иран

Он заявил, что в условиях незаконных санкций Россия больше полагается на внутренние силы, проводит политику импортозамещения, но также стремимся опираться на те возможности, которые предоставляют торговые режимы в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ЕАЭС, СНГ, а также тех государств, с которыми у нас устанавливаются зоны свободной торговли. И стремится развивать торговлю с дружественными странами.

На днях Исламская Республика Иран уведомила Евразийскую экономическую комиссию о завершении процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Соглашение вступит в силу 15 мая.

«… и это означает, что для государств – членов ЕАЭС экспортный рынок увеличивается на 85 миллионов потребителей. Одновременно иранские товаропроизводители получают доступ к общему рынку государств – членов ЕАЭС объемом более 180 миллионов человек, что приведет к улучшению конкуренции на наших рынках», — заявил Оверчук.

Он добавил, что аналогичная работа сегодня ведется и с рядом других государств. До конца года можно ожидать, что ЕАЭС могут быть подписаны еще два соглашения о свободной торговле. С какими странами, чиновник не уточнил.