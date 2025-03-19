ФНС поможет бизнесу договориться с кредиторами и избежать банкротства

Налоговики запустили сервис «Площадка реструктуризации долга» для помощи предпринимателям и юридическим лицам в финансовых трудностях.

Меры поддержки будут подбирать индивидуально для каждого заявителя, исходя из его ситуации:

специалисты составят поэтапный план антикризисных действий,

помогут выбрать эффективный способ погашения долга,

проконсультируют по необходимым шагам.

Если у предпринимателя задолженность не перед бюджетом, а перед другими кредиторами, привлеченные партнеры предложат возможности реструктуризации долга. Также бизнес сможет провести переговоры с кредиторами с участием независимых экспертов.