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ФНС поможет бизнесу договориться с кредиторами и избежать банкротства

Предпринимателям помогут выбрать оптимальный способ погашения задолженности, составить антикризисный план и провести переговоры с кредиторами.

Налоговики запустили сервис «Площадка реструктуризации долга» для помощи предпринимателям и юридическим лицам в финансовых трудностях.

Меры поддержки будут подбирать индивидуально для каждого заявителя, исходя из его ситуации:

  • специалисты составят поэтапный план антикризисных действий,

  • помогут выбрать эффективный способ погашения долга,

  • проконсультируют по необходимым шагам.

Если у предпринимателя задолженность не перед бюджетом, а перед другими кредиторами, привлеченные партнеры предложат возможности реструктуризации долга. Также бизнес сможет провести переговоры с кредиторами с участием независимых экспертов.

По официальным данным, в 2024 году банкротства ИП в России выросли на 20%. По прогнозам экспертов, в 2025 году число исключений из ЕГРИП из-за банкротства вырастет на 25-30%, что приведет к потере еще около 2,7-2,8 тыс индивидуальных предпринимателей.

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