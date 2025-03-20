С 2025 года в книге продаж четыре новых графы

В связи с введением НДС при УСН с 1 января 2025 года в книгу продаж и дополнительный лист к ней добавили четыре новых графы.

На основании постановления Правительства от 29.10.2024 № 1448. в графах 15а и 15б — упрощенцы, применяющие новые льготные ставки НДС 5% или 7%, указывают стоимость продаж. А в графах 18а или 18б — они отражают сумму исчисленного НДС.

Российские посредники – налоговые агенты обязаны отражать исчисленный НДС по расчетной ставке 16,67% или 9,09% в графах 17 и/или 18 книги продаж.

В случае возврата товаров посредники заполняют графы 14 и 15 книги покупок.

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