Назван возможный будущий организатор торгов криптовалютой в России

По его словам, криптовалюты невозможно запретить, поскольку огромное количество граждан связаны с этой индустрией. Вступление в силу закона о майнинге в 2024 году стало первым шагом на пути регулирования российской криптоиндустрии.
Минфин выделил главное из его выступления:
Задача Минфина — апробировать российскую инфраструктуру для торгов с криптовалютой, а не использовать зарубежную, где существуют высокие риски.
Организатором торгов криптовалютой может быть, например, Мосбиржа. Эксперимент планируется запустить не ранее чем через полгода.
Тренд на использование стейблкоинов растет быстрыми темпами. Минфин видит его привязку к национальным валютам.
Стейблкоины выпускаются в ОАЭ, Гонконге и других странах. Нужно найти подходы и решить вопрос дальнейшего регулирования. Очевидно, что этот сегмент рынка продолжит такой же рост.
В регулировании блокчейн-технологий необходимо сделать акцент на самой технологии. Нужно перейти от регулирования посредников к регулированию смарт-контрактов.
Чебесков подчеркнул, что по расчетам цифровыми валютами внутри страны — единая позиция с Банком России: расчетным платежным инструментом может быть только российский рубль. И эта позиция не меняется.
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