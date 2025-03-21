Назван возможный будущий организатор торгов криптовалютой в России

По его словам, криптовалюты невозможно запретить, поскольку огромное количество граждан связаны с этой индустрией. Вступление в силу закона о майнинге в 2024 году стало первым шагом на пути регулирования российской криптоиндустрии.

Минфин выделил главное из его выступления:

Задача Минфина — апробировать российскую инфраструктуру для торгов с криптовалютой, а не использовать зарубежную, где существуют высокие риски.

Организатором торгов криптовалютой может быть, например, Мосбиржа . Эксперимент планируется запустить не ранее чем через полгода .

Тренд на использование стейблкоинов растет быстрыми темпами. Минфин видит его привязку к национальным валютам .

Стейблкоины выпускаются в ОАЭ, Гонконге и других странах. Нужно найти подходы и решить вопрос дальнейшего регулирования. Очевидно, что этот сегмент рынка продолжит такой же рост.

В регулировании блокчейн-технологий необходимо сделать акцент на самой технологии. Нужно перейти от регулирования посредников к регулированию смарт-контрактов.

Чебесков подчеркнул, что по расчетам цифровыми валютами внутри страны — единая позиция с Банком России: расчетным платежным инструментом может быть только российский рубль. И эта позиция не меняется.