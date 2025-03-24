Санаторий платит турналог по 100 рублей в день с каждой путевки: примеры

При этом услуги санаториев оформляются путевками. Это бланк строгой отчетности установленной формы.
Санатории считают турналог так: 100 рублей х количество суток временного проживания в составе услуг по санаторно-курортному лечению в отношении каждой путевки.
ФНС в письме от 18.03.2025 № СД-4-3/2927@ приводит примеры.
Пример 1
Семья из 3-х человек на 10 дней приобрела 3 путевки в санаторий с проживанием в одном номере. Продолжительность каждой путевки 10 дней.
Туристический налог = 100 х 10 х 3 = 3 000 руб.
Пример 2
Организация по договору с санаторием приобрела 200 путевок на лечение сотрудников продолжительностью по 10 дней каждая.
Туристический налог = 100 х 10 х 200 = 200 000 руб.
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