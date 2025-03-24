Санаторий платит турналог по 100 рублей в день с каждой путевки: примеры

Организации, оказывающие услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению, исчисляют туристический налог в минимальном размере – 100 рублей в день.

При этом услуги санаториев оформляются путевками. Это бланк строгой отчетности установленной формы.

Санатории считают турналог так: 100 рублей х количество суток временного проживания в составе услуг по санаторно-курортному лечению в отношении каждой путевки.

ФНС в письме от 18.03.2025 № СД-4-3/2927@ приводит примеры.

Пример 1

Семья из 3-х человек на 10 дней приобрела 3 путевки в санаторий с проживанием в одном номере. Продолжительность каждой путевки 10 дней.

Туристический налог = 100 х 10 х 3 = 3 000 руб.

Пример 2

Организация по договору с санаторием приобрела 200 путевок на лечение сотрудников продолжительностью по 10 дней каждая.

Туристический налог = 100 х 10 х 200 = 200 000 руб.