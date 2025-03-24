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Обзоры для бухгалтера

НДС по импорту из ЕАЭС, средний заработок в командировке, учетная политика у ИП: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Что проверят в декларации по НДС упрощенцев

  2. Импорт из ЕАЭС в 2025 году: изменения в НДС. Мини-курс

  3. Как рассчитать средний заработок на период командировки: примеры

  4. С 1 апреля 2025 – новый ФСБУ по инвентаризации 28/2023. Мини-курс

  5. Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы. Конспект вебинара с видео

  6. Нужен ли медосмотр сотруднику, использующему служебный автомобиль

  7. Зачем ИП нужна учетная политика. Мини-курс

  8. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2025 года

  9. Какие предприниматели могут не платить страховые взносы. Мини-курс

  10. Примеры расчетов выплат работнику из нового МРОТ в 2025 году

  11. Как уволить временного сотрудника с декретной ставки. Мини-курс

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.

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