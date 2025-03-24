ЦБ продлил запрет на переводы нерезидентов из недружественных стран до октября 2025 года

Центральный банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Новое продление вступает в силу с 1 апреля 2025 года и будет действовать ещё 6 месяцев.
Ограничения касаются переводов со счетов, открытых как физическими, так и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Это правило действует с апреля 2022 года.
Хронология решений ЦБ:
[апрель 2022 года] Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
[сентябрь 2022 года] продлевает запрет на переводы для нерезидентов
[март 2023 года] продлевает ограничения ещё на 6 месяцев
[сентябрь 2023 года] продлевает запрет
[март 2024 года] продлевает ограничение
[сентябрь 2024 года] продлевает действие правила
[март 2025 года] сохраняет запрет до октября 2025 года
Начать дискуссию