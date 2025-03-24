ЦБ продлил запрет на переводы нерезидентов из недружественных стран до октября 2025 года

Такие операции центральный банк приостанавливает с 01 апреля 2025 года еще на 6 месяцев.

Центральный банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Новое продление вступает в силу с 1 апреля 2025 года и будет действовать ещё 6 месяцев.

Ограничения касаются переводов со счетов, открытых как физическими, так и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Это правило действует с апреля 2022 года.

Хронология решений ЦБ: