Теперь по-настоящему профессия: Блогеры попали в классификатор ОКВЭД

В список включены следующие коды:

70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»

70.21.9 «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая»

73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»

73.11.9 «Деятельность рекламных агентств прочая»

Эти коды необходимы для определения статуса инфлюенсеров и агентств, государственного регулирования и защиты (от защиты авторских прав до доступа к госпрограммам поддержки бизнеса), учета оборотов индустрии, привлечения инвестиций и выстраивания стратегии ее развития.

Блогерам нужно будет добавить новые коды ОКВЭД в регистрационные данные через портал «Госуслуги» или при личном обращении в налоговую инспекцию. Без внесения кодов блогер может столкнуться с дополнительными проверками, лишиться доступа ко льготам и специальным режимам налогообложения и участия в государственном заказе.

В 2024 году в России ведут свою деятельность более 1,4 млн блогеров, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Их общий доход составил порядка 10 млрд руб.