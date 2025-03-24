ФАС ответила на 13 вопросов

ФАС разъяснила, как определять НМЦК с единственным поставщиком
Ведомство опубликовало ответы на 13 вопросов, в которых, в частности, разъяснило:
— как правильно определить НМЦК на закупку моторного топлива, если поставка топлива осуществляется в нескольких регионах;
— как формировать НМЦК при повторном аукционе;
— можно ли для обоснования НМЦК использовать данные о средней потребительской цене на определенный вид топлива, размещенные на сайте территориального органа государственной статистики соответствующего региона и т.д.
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