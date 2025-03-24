ФАС ответила на 13 вопросов

ФАС разъяснила, как определять НМЦК с единственным поставщиком

Ведомство опубликовало ответы на 13 вопросов, в которых, в частности, разъяснило:

— как правильно определить НМЦК на закупку моторного топлива, если поставка топлива осуществляется в нескольких регионах;

— как формировать НМЦК при повторном аукционе;

— можно ли для обоснования НМЦК использовать данные о средней потребительской цене на определенный вид топлива, размещенные на сайте территориального органа государственной статистики соответствующего региона и т.д.