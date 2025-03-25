⚡ Меняют правила заполнения платежки на уплаты налогов

Минфин подготовил новые правила для налоговых платежек. Проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас при перечислении ЕНП в поле «КПП» платежки организациям надо ставить 0, но можно ставить свой КПП. По новым правилам будет только 0.

ИП должны в платежке указывать не только ФИО, но и в скобках – ИП. Аналогично главы КФХ – ФИО + (КФХ).

В поле «ОКТМО» по-прежнему можно указывать или 0, или ОКТМО из 8 знаков.

Статус плательщика при перечислении ЕНП по-прежнему 01, при перечислении взносов в СФР — 08.

Меняется описание статуса 04. Сейчас это налоговый орган. Будет организация, исполняющая решение налогового органа.

Кроме того, для физлиц разработали новую форму квитанции на уплату налогов.

Новые правила заработают с 1 января 2026 года.