ФТС определила задачи на 2025 год. В приоритете постконтроль

На заседании коллегии Федеральная таможенная служба России подвела итоги работы за 2024 год и обсудила приоритетные задачи на 2025 год.

«По итогам 2024 года Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет 7 трлн 349 млрд рублей, размер собранных таможенных платежей значительно превысил показатель прошлого года», — сказал глава ФТС Валерий Пикалев.

На 2025 год установлено задание-прогноз собрать 8 трлн 167 млрд рублей.

Заявлено, что ФТС активно ведет работу по сокращению до 10 минут среднего времени досмотра при перемещении грузового транспорта через границу. Ведомство планирует развивать передовые технологии таможенного контроля с опорой на лучшие практики зарубежных коллег.

Таможенная служба продолжает снижать нагрузку на бизнес, смещая акценты на этап после выпуска товаров. По результатам постконтроля в 2024 году в бюджет перечислено 43,2 млрд рублей, что на 67% больше, чем в 2023 году.

К категории участников ВЭД низкого уровня риска отнесено 11,2 тыс. организации. На них приходится 71% от всех оформленных в 2024 году деклараций на товары и 76,8% от общей суммы подлежащих уплате таможенных платежей.

В 2024 году таможенными органами возбуждено 1,9 тыс. уголовных дел и 166,3 тыс. дел об административных правонарушениях. Правоохранителями изъято из незаконного оборота более 22 тонн контролируемых веществ, из них свыше 4 тонн — наркотики.

В 2025 году ФТС продолжит работу над цифровизацией и повышением информационной безопасности, обеспечением полноты поступления таможенных платежей в федеральный бюджет, модернизацией таможенной инфраструктуры, укреплением кадрового потенциала, развитием международного сотрудничества.