Пропустили VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию? У нас есть запись!

Специально для тех, кто не смог приехать на VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025», мы подготовили запись всех выступлений. Вы сможете в комфортном темпе изучить материал, пересмотреть самые интересные доклады и сделать заметки в конспектах, которые мы для вас подготовили.

13 марта 2025 года в Москве прошла VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025». На ней выступили лучшие эксперты в области бухгалтерского и налогового учета, кадров, аудита, ВЭД, работы на маркетплейсах и др.

Мы учли запросы бухгалтеров, поэтому на конференции выступили эксперты с самыми важными и актуальными темами для бухгалтеров в 2025 году.

Много внимания спикеры уделили налоговой реформе и изменениям, которые она с собой принесла. Обсудили нововведения, которые затронули всех налогоплательщиков, так что знания, которыми поделились специалисты, точно пригодятся каждому бухгалтеру.

Если у вас не было возможности получить самую свежую и нужную информацию лично, вы можете изучить весь материал по видеолекциям.

Более того, мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений наших экспертов. Теперь вы можете смотреть, читать и перечитывать лекции. Если вам захочется повторить тему или возникнут вопросы, то вы всегда можете обратиться к конспектам, чтобы быстро пробежаться по материалу и найти ответы.

На конференции мы разобрали:

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН. Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы. Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации. ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС. Как находить больше клиентов на бухгалтерские услуги. Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность. Машиночитаемые доверенности (МЧД) как инструмент цифровизации: отчетность, ЭДО, цифровые площадки. Проверки бизнеса по работе с СМЗ и ИП: переквалификация договоров в трудовые. Ответы на требования ИФНС.

Получите самые актуальные знания из первых рук, подготовьтесь к сдаче новой отчетности за 1 квартал 2025 года и предстоящим изменениям в НК и ТК РФ.

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