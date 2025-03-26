Малый и средний бизнес получил господдержку на 7,6 трлн рублей

500 тысяч предпринимателей получили льготные кредиты по программе «Малое и среднее предпринимательство».

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что за время действия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнес получил поддержку на сумму свыше 7,6 трлн рублей. В программе участвовали почти 500 тыс. представителей МСП.

«Мы запустили меры по стимулированию кредитования, "зонтичные поручительства", региональные гарантии. А также лизинг, гранты, промышленные технопарки», — сказал Михаил Мишустин.

Сейчас власти поддерживают туристическое направление в бизнесе. По программе льготного кредитования запустят больше 50 тыс. номеров. Деньги выделяют на возведение модульных отелей и строительство гостиниц.

По итогам 2024 года число турпоездок по стране выросло на 10%.