💢 Почти 30 млн россиян занимаются малым бизнесом. Кабмин перевыполнил план

В России перевыполнили план по числу россиян, которые заняты в малом бизнесе.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по итогам третьего квартала 2024 года в малом бизнесе участвуют 29,5 млн человек.

«Президент поставил задачу – увеличить численность занятых в этом секторе до 25 миллионов человек к 2030 году. И уже по итогам третьего квартала 2024 мы вышли на цифру почти в 29,5 миллионов человек. Выросло и количество самих предприятий», — сказал Мишустин.

Также он отметил, что представители малого бизнеса более активны и мобильны, чем крупные компании. У них чаще появляются свежие идеи.

Недавно мы писали, что малый и средний бизнес получил господдержку на 7,6 трлн рублей.