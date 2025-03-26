ФНС: с 1 марта одна модель ККТ не соответствует требованиям закона

Пользователям касс БФР-112ФС предписано привести ККТ в соответствие с законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».

ФНС предупредила, что с 01.03.2025 экземпляры модели контрольно-кассовой техники «БФР-112ФС» изготовителя ООО «НТЦ Альфа-Проект» не соответствуют требованиям закона о ККТ.

Экземпляры данной модели пока можно по-прежнему применять, регистрировать и перерегистрировать – их не исключат из реестра ККТ в связи с их несоответствием требованиям закона № 54-ФЗ. Но пользователям нужно привести их в соответствие с требованиями закона до 1 марта 2027 года. Иначе они будут сняты с регучета и исключены из реестра.

ФНС рекомендует учитывать указанный срок, чтобы фискальные накопители отработали весь срок действия ключей фискального признака до 1 марта 2027.