Минфин сопоставил КБК 2025 с кодами 2024 года

Это многостраничный документ. По некоторым КБК нет данных для сопоставления, а какие-то сравнения нужны для целей бюджетного (бухгалтерского) учета.

В 2025 году применяется перечень КБК, утвержденный приказом Минфина от 10.06.2024 № 85н в редакции приказа от 13.11.2024 № 165н.

На своем сайте финансовое ведомство приводит сопоставительную таблицу кодов классификации расходов федерального бюджета, применяемых в 2024 году, к кодам классификации, применяемыми в 2025 году.

Для удобства приводим также информацию от ФНС о сроках представления уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов в 2025 году.