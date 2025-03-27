Росалкогольтабакконтроль предложил продавать самогонные аппараты по паспорту

Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин предложил ввести ограничения на торговлю самогонными аппаратами. Их хотят продавать только по паспорту и с обязательной сертификацией безопасности товара.

«Этот рынок совершенно точно нуждается в регулировании. Можно рассмотреть возможность продавать самогонные аппараты по паспорту, ввести сертификацию их безопасности. А владельцев уже проданных агрегатов можно обязать зарегистрировать их в течение какого-то срока», — сказал Игорь Алешин в интервью RG.RU.

Также он считает, что нужно ввести символическую пошлину для владельцев мощных самогонных аппаратов. Сейчас регистрируют агрегаты мощностью больше 200 дал. Однако таких предприятий мало, в 2024 году они произвели всего 67 тыс. дал самогона. Себестоимость производства такого алкоголя в два раза выше, чем у водки.

Действующие законы не запрещают производить самогон дома, но этот продукт нельзя продавать, поскольку невозможно оценить его качество и безопасность.