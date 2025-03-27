Не все объекты для временного проживания обязаны входить в реестр, поэтому могут не платить турналог

Одним из условий уплаты туристического налога является включение объекта в реестр классифицированных средств размещения.

Однако положения о классификации средств размещения не распространяются на средства размещения, предусмотренные ч. 29 ст. 5.1 закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».

К ним относятся: средства размещения организаций отдыха и оздоровления детей, соцобслуживания, реабилитации, комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также объекты сельского туризма, специализированного жилфонда, военизированные медицинские и санаторно-курортные организации с соответствующей подведомственностью, в т. ч. Президенту.

Владельцы таких средств размещения вправе самостоятельно принять решение о проведении их классификации своих объектов.

Если организации и физлица оказывают услуги по временному проживанию в таких средствах размещения, то в случае их включения в реестр классифицированных средств размещения они признаются плательщиками туристического налога.

Такое разъяснение привел Минфин в письме от 21.03.2025 № 03-05-04-06/28083.