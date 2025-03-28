Главу ФНС спросили про расширение критериев предоставления отсрочек и рассрочек по налогам

Они поинтересовались, планируется ли расширять критерии для предоставления отсрочек или рассрочек по уплате налоговой задолженности.

Егоров подчеркнул, что главным принципом предоставления отсрочки или рассрочки является обеспечение рассроченных обязательств.

«Обеспечение может быть в виде банковской гарантии, поручительства или залога. Мы принимаем, в том числе залог от третьих лиц, используем комбинированное обеспечение. Введение каких-либо особых условий предоставления отсрочки или рассрочки без обеспечения для отдельных категорий налогоплательщиков представляется несправедливым по отношению к другим налогоплательщикам», — заявил Егоров.

То есть льготных адресных, «эксклюзивных» отсрочек и рассрочек не будет.