Для предпринимателей Краснодарского края продлят срок уплаты налогов и взносов

Компании и ИП, которые пострадали от разлива нефти в Керченском проливе, смогут получить отсрочку до 25 декабря. Она распространяется на налоги, страховые взносы и авансовые платежи.

Бизнес из Краснодарского края, который пострадал от крушения танкеров в Керченском проливе, сможет применить отсрочку по уплате налогов и сборов. Ее дадут до 25 декабря 2025 года.

Сроки уплаты продлят для платежей, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года включительно. Отсрочку предоставят по имущественному налогу организаций, земельному налогу, в том числе по авансовым платежам и страховым взносам.

«Реализация решения позволит бизнесу высвободить оборотные средства для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в регионе», — сказано на сайте Минфина.

Чтобы получить отсрочку, предприниматели должны соответствовать следующим критериям: