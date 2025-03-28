Для предпринимателей Краснодарского края продлят срок уплаты налогов и взносов

Бизнес из Краснодарского края, который пострадал от крушения танкеров в Керченском проливе, сможет применить отсрочку по уплате налогов и сборов. Ее дадут до 25 декабря 2025 года.
Сроки уплаты продлят для платежей, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года включительно. Отсрочку предоставят по имущественному налогу организаций, земельному налогу, в том числе по авансовым платежам и страховым взносам.
«Реализация решения позволит бизнесу высвободить оборотные средства для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в регионе», — сказано на сайте Минфина.
Чтобы получить отсрочку, предприниматели должны соответствовать следующим критериям:
вести деятельность на территории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, где был введен режим ЧС;
основной вид деятельности должен соответствовать перечню. Полный список можно посмотреть здесь.
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