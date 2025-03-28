В сервисе ФНС «Офис экспортера» появился новый функционал для подтверждения НДС 0%

В сервисе «Офис экспортера» теперь можно оформить реестр о реализации товара с иностранного склада.

Можно сформировать новый реестр (КНД 1155223). Он включает сведения из деклараций на товары, документов и счетов на их оплату, договоров аренды складов, помещений или иных документов.

Реестр можно направить в налоговые органы непосредственно из сервиса.

ФНС объяснила, что данный реестр упрощает подтверждение нулевой ставки НДС при реализации товаров на территории дальнего зарубежья для резидентов РФ. Так, налогоплательщики, которые ранее вывезли товар на экспорт, а потом продали его физлицам со склада или из помещения на территории иностранного государства (кроме ЕАЭС), с 1 квартала 2025 года обязаны подтверждать ставку 0% НДС этим реестром в электронной форме.

Форма, порядок заполнения и формат реестра утверждены приказом ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-15/1034@.