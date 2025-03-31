ФАС усилит контроль за ценами на хлеб недлительного хранения

Ранее ФАС провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной муки, а также их смеси. Под анализ попали производственные показатели более 1 500 опрошенных хозяйствующих субъектов и ИП, занимающиеся производством и оптовой торговлей хлебом во всех регионах РФ за 2022-2024 годы.

В 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации такого хлеба. Теперь территориальные управления ФАС проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен.

При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, предупреждает ФАС.