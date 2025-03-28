Госдума одобрила законопроекты о внесудебном взыскании долгов с физлиц

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о возможности взыскивать налоговую задолженность во внесудебном порядке

25 марта 2025 года Государственная дума в первом чтении приняла два правительственных законопроекта:

Законопроект № 782260-8 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 12 и 30 Федерального закона "Об исполнительном производстве"».

Законопроект № 782261-8 «О внесении изменений в статьи 123-1 и 287 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации».

Эти законопроекты устанавливают правила внесудебного взыскания с физических лиц обязательных платежей и санкций. При этом сохраняется судебный контроль, если возникает спор о законности и обоснованности предъявленных требований.

Предлагается применять внесудебный порядок взыскания в отношении задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, которые исчисляются физическим лицом самостоятельно — например, при подаче налоговых деклараций или при применении специального налогового режима для самозанятых.

Если же задолженность была начислена налоговым органом на основании налогового уведомления, решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение или отмене налогового вычета, внесудебный порядок возможен только при отсутствии спора.

Учитывая особый правовой статус налогоплательщиков — физических лиц, законопроект не предусматривает приостановление операций по их счетам.

Также документ вводит переходные положения: налоговый орган будет направлять физическим лицам информационные сообщения о переходе на внесудебный порядок взыскания. Гражданину предоставляется срок для подачи возражений по исчисленным суммам — до момента приостановления взыскания.

В случае принятия закон вступит в силу 1 ноября 2025 года.

Изначально проекты были опубликованы на федеральном портале нормативно-правовых актов в июне 2024 года (источник). В августе 2024 года Минфин доработал документ.