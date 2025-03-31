Не забудьте сегодня сдать бухотчетность

Отчетность сдают в ИФНС в электронном виде не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. Эта отчетность размещается в ГИР БО.

Отчетность можно сдать через официальный сайт ФНС или через оператора ЭДО по ТКС.

Формы отчетности такие:

Бухгалтерская отчетность за 2024 год — по форме КНД 0710099.

Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2024 год — по форме КНД 0710096.

Календарь бухгалтера на 2025 год смотрите тут.