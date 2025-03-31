ЦОК МК 24.04 Мобильный
Бухгалтерская отчетность

Не забудьте сегодня сдать бухотчетность

31 марта – последний срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Отчетность сдают в ИФНС в электронном виде не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. Эта отчетность размещается в ГИР БО.

Отчетность можно сдать через официальный сайт ФНС или через оператора ЭДО по ТКС.

Формы отчетности такие:

  • Бухгалтерская отчетность за 2024 год — по форме КНД 0710099.

  • Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2024 год — по форме КНД 0710096.

Календарь бухгалтера на 2025 год смотрите тут.

Подробнее о том, как работать с новыми формами отчетности, КБК и сроками, заполнять ЕНП-уведомления и декларации по налогам, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». В программе уже есть новые уроки по НДФЛ, зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс по акции за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей. Старт 1 апреля.

Начать дискуссию