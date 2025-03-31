Для расчетов онлайн-площадок с покупателями появился новый сервис

Чтобы сократить нагрузку на бухгалтерию и проводить безопасные сделки с покупателями, Т-Бизнес создал сервис «Мультирасчеты».

Т-Бизнес запустил новый сервис для бизнеса «Мультирасчеты». Он позволяет проводить комплексные взаиморасчеты между покупателями-физлицами и продавцами.

Сервис создан для онлайн-площадок: маркетплейсов товаров и услуг, платформ объявлений (классифайдов).

«Покупатели на платформе смогут оплачивать товары и услуги наиболее подходящим в данный момент способом (по карте, с помощью сервиса T-Pay или через Систему быстрых платежей (СБП), продавцы ― получать оплату на карту или счет так, как им удобно, а площадка за счет этого ― лояльных партнеров, а значит, в конечном итоге, и рост прибыли», — сказала директор продуктов интернет-эквайринга Т-Бизнеса Лариса Мартынова.

«Мультирасчеты» работают следующим образом: деньги покупателя попадают на счет банка, а когда клиент получит товар, то продавцу выплатят стоимость заказа. Это снизит риски мошенничества, ускорит финансовые расчеты, а также снизит нагрузку на бухгалтерию онлайн-площадок.

Кроме того, сервис позволяет платформам получать комиссию с каждой сделки. График таких выплат на собственный счет можно настроить индивидуально.

Чтобы подключить «Мультирасчеты», нужно оставить заявку на сайте Т-Банка.