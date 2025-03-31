📅 В апреле будет сокращенный рабочий день

Официальный производственный календарь на апрель 2025 выглядит так:
В апреле 30 календарных дней, из них 22 рабочих и 8 выходных. А 30 марта (среда) — сокращенный на 1 час рабочий день, так как сразу после него и Праздник Весны и Труда 1 Мая. И стартует череда из 4-х подряд дней отдыха.
В апреле 40-часовая рабочая неделя составит 175 часов, 36-часовая — 157.4 ч, 24-часовая — 104.6 ч.
Полный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год — здесь.
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