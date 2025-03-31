⏳ Приближается срок сдачи декларации НДС за 1 квартал 2025

Срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2025 года — не позднее 25 апреля 2025 года включительно.

УФНС напоминает, что плательщики НДС, в т. ч. применяющие УСН (ИП и организации, чей совокупный доход за 2024 год превысил 60 млн рублей), обязаны представить в ИФНС по месту своего учета декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Форма декларации НДС, порядок заполнения и формат закреплены приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

Платить НДС надо по итогам каждого налогового периода (квартал) исходя из фактической реализации (передачи) товаров (работ, услуг) за минувший налоговый период — равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, идущего за истекшим налоговым периодом.

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