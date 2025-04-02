Как бухгалтеру правильно отчитаться по НДС за первый квартал и не получить требования

Школа бухгалтера «TaxFree» приглашает на вебинар, посвященный отчетам по НДС за первый квартал 2025 года. Он состоится 7 апреля в 13:00 мск!
Вебинар будет полезен для бухгалтеров, которые работают с ОСНО и УСН (с вычетами и без), а также тех, кто занимается торговлей, производством и оказывает услуги. Записаться можно по ссылке.
Специалисты разберут следующие темы:
Проверка начисления НДС (работа с книгой продаж).
Проверка вычетов НДС (работа с книгой покупок).
Контроль суммы НДС к уплате.
Камеральная проверка декларации.
Ответы на требования по НДС.
Спикер — Светлана Андреева, аттестованный главный бухгалтер, кадровый аудитор, налоговый специалист.
Реклама: ИП Тютюникова Людмила Станиславовна, ИНН 471205655157, erid: 2W5zFHVdNWU.
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