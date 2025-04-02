Как бухгалтеру правильно отчитаться по НДС за первый квартал и не получить требования

В 2025 году некоторые бухгалтеры будут впервые сдавать декларации по НДС. Эксперт ответит на все вопросы, чтобы отчетный период прошел спокойно.

Школа бухгалтера «TaxFree» приглашает на вебинар, посвященный отчетам по НДС за первый квартал 2025 года. Он состоится 7 апреля в 13:00 мск!

Вебинар будет полезен для бухгалтеров, которые работают с ОСНО и УСН (с вычетами и без), а также тех, кто занимается торговлей, производством и оказывает услуги. Записаться можно по ссылке.

Специалисты разберут следующие темы:

Проверка начисления НДС (работа с книгой продаж). Проверка вычетов НДС (работа с книгой покупок). Контроль суммы НДС к уплате. Камеральная проверка декларации. Ответы на требования по НДС.

Спикер — Светлана Андреева, аттестованный главный бухгалтер, кадровый аудитор, налоговый специалист.

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