Эксперт расскажет, как эффективно вести учет в позаказном производстве

Что нужно для успешного производства? Вести учет заказа покупателей, знать остатки на складе, видеть загрузку производственных мощностей, следить за своевременным выполнением заказов и их отгрузкой. Расскажем, как это реализовать в 1С!

На вебинаре «Полный контроль: как эффективно вести учет в позаказном производстве» поговорим о том, какие инструменты существуют для организации производства под заказ и как современные разработки 1С:Апрель Софт помогут решить проблему учета в производственных компаниях — от заказов клиентов до расчета себестоимости продукции и валовой прибыли.

Вебинар состоится 9 апреля с 11:00 до 12:00 мск! Зарегистрироваться можно по ссылке.

Информация будет полезна компаниям, которые хотят вести бухгалтерский и оперативный учет в одном программном продукте 1С.

Разработчик в прямом эфире на модельном примере продемонстрирует функционал программного продукта и ответит на ваши вопросы.

Программа мероприятия:

Как управлять всеми процессами в одной программе. План производства. Сложности учета позаказного производства. Финансовый результат. ГОЗ.

Спикер — Владимир Тылечкин, разработчик решений 1С:Совместимо, ведущий специалист отдела внедрения 1С:Апрель Софт.

Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного производства — включен в реестр отечественного ПО, разработан на платформе 1С:Предприятие 8.3, cодержит 95% функционала ПУБ 7.7 (Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7).