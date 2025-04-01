С 01.04.2025 инвентаризацию обязательно проводить по новому бухрегламенту

Методические указания Минфина от 1995 года по инвентаризации имущества и финансовых обязательств автоматически утратили силу.

С 1 апреля вместо Методических указаний по инвентаризации нужно применять новый ФСБУ 28/2023. Он утвержден приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н.

Этот стандарт должны использовать все коммерческие организации независимо от системы налогообложения и размера бизнеса.

Регламент содержит общие положения, требования к инвентаризации и описывает обязательное проведение инвентаризации — случаи, сроки, порядок и перечень объектов бухучета.

При этом справедливую стоимость определяют в порядке МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».