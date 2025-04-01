Как составить отчет о движении денег, чтобы не было кассовых разрывов. Смотрите видео!

Эксперт подскажет, как бизнесу контролировать финансовые потоки, чтобы на расчетном счете всегда были нужные средства.

У бизнеса могут быть огромные обороты и доходы, но при этом в нужный момент на расчетном счете может не оказаться ни рубля. В такой ситуации компания не способна своевременно рассчитываться по своим обязательствам — это происходит из-за того, что она сосредотачивается только на учете доходов и расходов, не контролируя фактическое движение денежных средств.

Именно поэтому одним из ключевых инструментов управления финансами компании является отчет о движении денежных средств (ОДДС).

В этом видео обсудим:

Как отчет о движении денежных средств помогает управлять финансами организации. Основную структуру отчета о движении денежных средств. Удобные способы работы с ОДДС с применением умных таблиц. Методы визуализации денежных потоков для тех, кто лучше воспринимает графики и диаграммы, а не цифры. Создание дашбордов для финансового анализа.

Бонус: готовый шаблон отчета о движении денежных средств.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».