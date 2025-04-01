В Челябинской области создадут новую особую экономическую зону

Резиденты челябинской ОЭЗ будут заниматься производством роботизированных и гусеничных систем, цепной техники и подшипников. Инвестиции превысят 14 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 31 марта 2025 года №409, по которому в Челябинской области начнет действовать новая особая экономическая зона (ОЭЗ).

«Региональные власти за счет средств областного бюджета до 2028 года создадут инженерную, транспортную, социальную и другую инфраструктуру ОЭЗ. Всего на эти цели планируется направить более 3,5 млрд рублей», — сказано на сайте кабмина.

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Южноуральская» будет находиться на территории Красноармейского муниципального района. Там начнут работать пять компаний по производству цепной техники, гусеничных и роботизированных систем и подшипников. Объем инвестиций с 2025 по 2027 годы составит свыше 14,3 млрд рублей.