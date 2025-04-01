⏳ Послезавтра нужно сдать уведомление по НДФЛ. В нем может быть два КБК

В этом уведомлении код отчетного периода будет 21/13.
Срок уплаты указанных в уведомлении сумм НДФЛ – не позднее 7 апреля.
УФНС напоминает, что при заполнении уведомления следует учитывать:
изменения кодов ОКТМО в связи с образованием новых муниципальных округов;
введение новых КБК в связи с прогрессивной шкалой ставок НДФЛ;
виды доходов, по которым исчисленный налог учитывается на отдельных КБК.
Если в регионе есть районы Крайнего Севера, приравненные к ним местности, другие местности с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, то в уведомлении будет два КБК:
182 1 01 02010 01 1000 110 — НДФЛ по основным доходам (зарплата, договоры ГПХ);
182 1 01 02210 01 1000 110 — НДФЛ работающих на Севере и в указанных выше местностях — в части районного коэффициента к зарплате (п. 6.2 ст. 210 НК).
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Комментарии3
а если в регионе нет РКС, то может быть плюсом еще два КБК:
для ставок 15% и 18%
Так что у меня 4 кбк
вот так почитаешь... оказывается я - вообще самый счастливый человек!
Я ужо сдал сегодня и с ОДНИМ КБК !
18210102010011000110
18210102080011000110
18210102150011000110
18210102210011000110