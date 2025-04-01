⏳ Послезавтра нужно сдать уведомление по НДФЛ. В нем может быть два КБК

Не позднее 3 апреля 2025 года необходимо представить в ИФНС уведомление по ЕНП об исчисленных суммах НДФЛ с доходов, выплаченных в период с 23 по 31 марта включительно.

В этом уведомлении код отчетного периода будет 21/13.

Срок уплаты указанных в уведомлении сумм НДФЛ – не позднее 7 апреля.

УФНС напоминает, что при заполнении уведомления следует учитывать:

изменения кодов ОКТМО в связи с образованием новых муниципальных округов;

введение новых КБК в связи с прогрессивной шкалой ставок НДФЛ;

виды доходов, по которым исчисленный налог учитывается на отдельных КБК.

Если в регионе есть районы Крайнего Севера, приравненные к ним местности, другие местности с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, то в уведомлении будет два КБК:

182 1 01 02010 01 1000 110 — НДФЛ по основным доходам (зарплата, договоры ГПХ);

182 1 01 02210 01 1000 110 — НДФЛ работающих на Севере и в указанных выше местностях — в части районного коэффициента к зарплате (п. 6.2 ст. 210 НК).

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