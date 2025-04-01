ФНС дала совет, чтобы пополнение бизнес-счета не увеличивало налог по АУСН

При АвтоУСН расчетом налоговой базы и налога занимается уполномоченный банк, поэтому он должен верно идентифицировать каждое поступление на счет.

К ФНС обратились с вопросом: в феврале через кассу Сбера перевел сумму на свой бизнес-счет. Назначение платежа — «внесение собственных средств». Однако в личном кабинете банка появилась задолженность по неуплате налога на АУСН. Как так, это же не доход — недоумевает плательщик.

Специалисты ФНС в телеграм-чате ведомства объяснили, что в такой ситуации для правильности определения налоговой базы и исчисления налога в личном кабинете уполномоченного банка лучше изменить разметку данной банковской операции на «неналоговая база».

В дальнейшем рекомендуют проверять правильность разметки операций, переданных банком, и вносить при необходимости корректировки для правильного расчета налога — не позднее 7 числа месяца, идущего за отчетным.