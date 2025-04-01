Крупнейший акционер группы 1С Борис Нуралиев попал в мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes. Его капитал, по данным издания, равен $1,3 млрд.
Нуралиев – один из основателей компании. Начинал свою карьеру еще в конце 80-х старшим научным сотрудником при Госкомстате СССР. Во время работы руководителем хозрасчетного отдела он вместе с коллегами написал программу для телетайпа – именно с нее началась его предпринимательская деятельность.
В 1992 году Борис Нуралиев со своим братом Сергеем создали бухгалтерскую программу для DOS, которая впоследствии вырастет в «1С: Бухгалтерия». За ней ближе к нашему времени пойдет и остальное. На текущий момент Борису Нуралиеву принадлежит 65% акций компании, а его брату Сергею – 15%.
Нуралиев шестой российский миллиардер, сколотивший богатство на разработке ПО. До него были:
Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский;
Крупнейший акционер «Группы Астра» Денис Фролов;
Совладелец Positive Technologies Юрий Максимов;
Основатели JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков (в 2022 году вышли из российского гражданства)
Досье Forbes
Борис Нуралиев
Место: 2479
Капитал: $1,3 млрд
Актив: 1С
Возраст: 66 лет
После окончания МЭСИ с красным дипломом Борис Нуралиев работал в научно-исследовательской лаборатории при институте. В конце 1980-х стал старшим научным сотрудником научно-исследовательского института при Госкомстате СССР, а затем — руководителем хозрасчетного отдела. Вскоре ему пришлось решать нетипичную задачу — создать «электронный телетайп», чтобы подключать вместо объединенных в сеть электромеханических коробок персональные компьютеры. Нуралиев с тремя товарищами написал программу для телетайпа. Их отдел, а затем кооператив стал ею торговать, ездить к заказчикам.
Следующий шаг в бизнес — дистрибуция электронных таблиц Lotus 1-2-3. В начале 1992-го Борис Нуралиев пригласил брата Сергея помочь наладить учет в компании. Сергей написал для себя несложную бухгалтерскую программу в операционной системе DOS, которая впоследствии стала успешным программным продуктом «1С: Бухгалтерия». Сейчас компании группы 1С специализируются на разработке, продаже и поддержке программ делового назначения, образовательных программ и компьютерных игр. 1С работает с пользователями через партнерскую сеть, которая насчитывает более 10 000 партнеров в 600 городах 25 стран.
Комментарии1
Сила,же