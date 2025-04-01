Крупнейший акционер группы 1С Борис Нуралиев попал в мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes. Его капитал, по данным издания, равен $1,3 млрд.

Нуралиев – один из основателей компании. Начинал свою карьеру еще в конце 80-х старшим научным сотрудником при Госкомстате СССР. Во время работы руководителем хозрасчетного отдела он вместе с коллегами написал программу для телетайпа – именно с нее началась его предпринимательская деятельность.

В 1992 году Борис Нуралиев со своим братом Сергеем создали бухгалтерскую программу для DOS, которая впоследствии вырастет в «1С: Бухгалтерия». За ней ближе к нашему времени пойдет и остальное. На текущий момент Борису Нуралиеву принадлежит 65% акций компании, а его брату Сергею – 15%.

Нуралиев шестой российский миллиардер, сколотивший богатство на разработке ПО. До него были:

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский;

Крупнейший акционер «Группы Астра» Денис Фролов;

Совладелец Positive Technologies Юрий Максимов;

Основатели JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков (в 2022 году вышли из российского гражданства)