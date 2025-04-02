Центробанк начет тестировать трансграничные платежи по QR-коду

Регулятор упростит денежные переводы и платежи между странами. На базе СБП запустят трансграничные транзакции по QR-коду.

Четыре страны будут участвовать в пилотном тестировании трансграничных платежей по QR-коду. Механизм запустят на базе Системы быстрых платежей (СБП).

«У нас уже идут пилоты по интеграции наших QR-систем на базе Системы быстрых платежей с рядом зарубежных QR-систем. Четыре страны буквально в ближайшее время запускаются, с тремя уже достигнуты договоренности», — сказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

Про какие страны идет речь, она не уточнила.

Оплаты по QR-технологии позволит проводить трансграничные операции, чтобы пользователи могли не только переводить деньги за рубеж, но и оплачивать товары и услуги в других странах.