Приставы выдворили из России почти 90 тысяч мигрантов

За год число нелегальных мигрантов, которых выдворили из страны, выросло в два раза.

В 2024 году сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) выдворили из России 88 тыс. нелегальных мигрантов.

Этот показатель вырос в два раза по сравнению с результатами 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ФССП Дмитрия Аристова.

В 2023 году приставы выслали из страны 44 тыс. мигрантов, они отправились в 60 стран. Сотрудники ведомства принудительно выдворяют из РФ нелегальных мигрантов, иностранцев, лиц без гражданства, в отношении которых есть решения суда.