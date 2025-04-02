Получение листа прохождения диспансеризации и ее результатов хотят перевести на Госуслуги

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства 18 февраля 2025 года, которые касаются прохождения диспансеризации.

До 1 мая 2025 года кабмин подготовит доклад о целесообразности дистанционного через портал Госуслуг анкетирования граждан и получения ими маршрутного листа для прохождения диспансеризации.

До 1 августа кабмин рассмотрит вопрос информирования через Госуслуги о результатах прохождения диспансеризации. Если не выявлены заболевания или риски их развития, требующие дальнейшего обследования, посещать поликлинику не потребуется.

Также Правительству поручено до 01.06.2025 разработать совместно с комиссией Госсовета и представить предложения по повышению дисциплины работодателей относительно обеспечения ими предусмотренных законом гарантий работникам при прохождении диспансеризации.