Как работать с НДС на УСН по всем правилам 2025 года

С 1 января 2025 года жизнь упрощенцев перевернулась на 180 градусов. Теперь большинство из них — плательщики НДС и обязаны вести учет налога в новой версии 1С. Если вы так и не разобрались в том, как настроить 1С на работу с НДС на УСН и как формировать декларацию по НДС, не паникуйте — мы знаем, как помочь!

В 2025 году бухгалтеры столкнулись с большим количеством изменений в работе. Пришлось привыкать к новым ставкам НДФЛ, налога на прибыль и землю, упрощенцы стали плательщиками НДС и с нуля погрузились в работу с этим налогом. Стресс сопровождает бухгалтеров с начала года, а впереди отчетность за 1 квартал 2025 года, для упрощенцев — их первая декларация по НДС по новой форме.

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