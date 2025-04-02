Как работать с НДС на УСН по всем правилам 2025 года

В 2025 году бухгалтеры столкнулись с большим количеством изменений в работе. Пришлось привыкать к новым ставкам НДФЛ, налога на прибыль и землю, упрощенцы стали плательщиками НДС и с нуля погрузились в работу с этим налогом. Стресс сопровождает бухгалтеров с начала года, а впереди отчетность за 1 квартал 2025 года, для упрощенцев — их первая декларация по НДС по новой форме.
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