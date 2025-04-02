Можно будет дистанционно участвовать в административном производстве + подавать и получать документы

Совет Федерации одобрил изменения в КоАП, закрепляющие правовые основы изготовления, направления и получения любых процессуальных документов в электронном виде.

Закон, принятый Госдумой 1 апреля, также предусматривает возможность дистанционного участия в производстве по делам об административных правонарушениях в судах и иных органах по видео-конференц-связи и веб-конференции. При наличии такой технической возможности.

Направлять и получать процессуальные документы в электронном виде граждане смогут только при наличии их согласия на взаимодействие данным способом.

При этом осталось право подавать документы на бумаге, получать извещения почтой и лично участвовать в рассмотрении дела.

Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.

Вдогонку Госдума приняла в третьем чтении законопроект с техническими нормами, который уточняет в КоАП порядок направления процессуальных документов в электронном виде. Он тоже начнет действовать с 01.07.2025.