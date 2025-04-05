Сбер запустил семейную ипотеку на вторичное жилье

С 1 апреля 2025 года в силу закона программа семейной ипотеки распространяется на вторичное жилье, но только в тех местах, где на момент покупки строится не более двух новостроек.

По условиям программы «Семейная ипотека на вторичное жилье» на Домклик, можно купить квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и не признан аварийным. Приобрести такую квартиру в рамках программы можно только один раз.

Льготная ипотека доступна для семей с детьми до 6 лет включительно. Заемщиком может выступать один из родителей — необязательно состоять в браке. Однако важно, чтобы покупатель и продавец не были взаимозависимыми лицами по НК РФ. Например, близкими родственниками — супругами, братьями, сестрами.

Минимальная ставка по программе — от 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства маткапитала, сообщает Сбербанк.