Перед Роспатентом подняли вопрос о национальной и народной символике в товарных знаках

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов принял участие в совещании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре об использовании национальной и народной символики на товарном рынке.

Председатель комитета Лилия Гумерова обратила внимание на использование обозначений с образами, которые стали частью общенационального достояния: былинных героев, святых, элементы народного творчества – от орнаментов до фольклорных сюжетов. «Это явление требует взвешенного подхода, сочетающего защиту культурного наследия и поддержку предпринимательской инициативы», – считает она.

По ее словам, интеллектуальная собственность должна быть защищена всеми правовыми способами, но исходя из принципа добросовестности всех участников процесса. «В вопросах защиты и охраны прав интеллектуальной собственности нужно обеспечить баланс интересов и правообладателя, и пользователя, и государства при понимании, что духовно-нравственные ценности должны сохраняться и укрепляться», – заявила Гумерова. Культурное наследие должно жить не только в музеях, но и в повседневной жизни, а бизнес – развиваться, не теряя связь с корнями.

«Считаем возможным совместно с парламентариями, деловыми кругами и заинтересованными органами власти проработать подходы по донастройке механизмов защиты интеллектуальной собственности, когда в качестве товарных знаков регистрируются обозначения, связанные с национальной историей, традициями и фольклором. Здесь необходим баланс интересов правообладателей и потребителей», – считает руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Он также заявил, что полностью ограничивать регистрацию товарных знаков с элементами фольклора, сказочных героев было бы неправильным. Коммерческое использование этих названий и изображений в качестве зарегистрированных товарных знаков для определенных товаров и услуг может способствовать популяризации народной культуры.

Но когда действия правообладателя товарных знаков противоречат общественным интересам, суд может принять решение о злоупотреблении правом.