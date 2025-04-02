Microsoft закрыла более 10 филиалов в России без объяснений и огласки

Корпорация Microsoft продолжает сокращать своё присутствие в России. В декабре 2024 года и январе 2025 года компания закрыла 13 филиалов и обособленных подразделений в различных городах страны. Информация об этом появилась только в апреле 2025 года, так как процесс прошёл без официальных заявлений и публичного обсуждения.

Закрытие в регионах

По информации ТАСС, в декабре были закрыты филиалы в восьми крупных российских городах: Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. В январе 2025 года завершилось закрытие обособленных подразделений в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле.

Ранее, в 2022 году, компания уже прекратила деятельность своего головного офиса в Москве и официально объявила об уходе с российского рынка. Однако часть юридических лиц продолжала работу и приносила доход.

Финансовые показатели и судебные иски

ООО «Майкрософт Рус» – основное юридическое лицо корпорации в России – завершило 2024 год с чистой прибылью 174,1 млн рублей. Это почти на 39% больше по сравнению с 2023 годом (125,3 млн рублей).

В 2025 году к «Майкрософт Рус» были поданы иски на общую сумму около 110 млн рублей. Среди истцов – «Лента» (16 млн рублей), «Медси» (2,1 млн рублей), «Консист» (960 тыс. рублей) и Газпромбанк (91 млн рублей). Для сравнения, в 2024 году сумма исков составила 26,6 млн рублей.

Перспективы

Microsoft не комментирует причины закрытия подразделений и не раскрывает дальнейшие планы в отношении российского бизнеса. Несмотря на сворачивание физического присутствия, юридическая структура компании в стране пока сохраняется. Многие организации, ранее работавшие с Microsoft, перешли на альтернативные программные решения и продолжают добиваться исполнения условий ранее заключённых договоров через суд.