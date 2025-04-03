СПБ Биржа будет торговать в выходные уже 70 ценными бумагами

Торговая площадка добавит еще 15 ценных бумаг. Сделки с ними можно проводить на выходных и в утреннюю сессию.

В утреннюю дополнительную торговую сессию на СПБ Бирже добавят 15 ценных бумаг российских эмитентов. Также они будут доступны инвесторам по выходным в режиме основных торгов с 4 апреля 2025 года.

«Всего на торгах в выходные дни будут доступны 70 российских ценных бумаг», — сказано на сайте торговой площадки.

Торги в субботу и в воскресенье считаются как утренняя дополнительная торговая сессия понедельника. Поэтому расчеты по сделкам проходят только во вторник.

В выходные торги проходят с 10:00 до 23:50 мск, на них присутствуют маркетмейкеры, которые обеспечивают ликвидность ценным бумагам.